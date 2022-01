2 Belgische teams en ambitieuze Noren krijgen wildcard voor Parijs-Roubaix

3 maanden na de moddereditie gewonnen door Sonny Colbrelli is ASO al volop bezig met de organisatie van de volgende Parijs-Roubaix.



De Helleklassieker vindt dit jaar een week later plaats dan gepland door de Franse presidentsverkiezingen. De Amstel Gold Race valt op 10 april, Parijs-Roubaix op 17 april.

25 teams staan over 3 maanden aan de start in Compiègne. Naast de 18 WorldTour-ploegen krijgen Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic en TotalEnergies automatisch startrecht omdat zij de 3 beste ProTeams in 2021 waren.



De organisatie had nog 4 tickets om te verdelen. B&B Hotels kreeg als Franse ploeg uiteraard een uitnodiging in de bus.

Ook de Belgische teams Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise kregen goed nieuws. Voor Sport Vlaanderen-Baloise is het een terugkeer naar de Hel na 5 jaar afwezigheid.

Uno-X is de opvallende debutant in de Hel. De Noorse formatie liet zich vorig seizoen al meermaals opmerken in het voorjaar en droomt ook van deelname aan de Tour de France.