18-jarige Cian Uijtdebroeks blikt vooruit op 1e profjaar: "Geen stappen overslaan"

Onze landgenoot Cian Uijtdebroeks is met 18 lentes de jongste renner in het wielerpeloton dit seizoen. "Grote koersen staan dit jaar niet op mijn programma. Ik moet vooral veel leren en kleinere wedstrijden uitrijden", vertelt hij op de ploegvoorstelling van Bora-Hansgrohe.

18 jaar jong. Cian Uijtdebroeks is dit jaar het piepkuiken in het wielerpeloton.



Net als Remco Evenepoel slaat de talentvolle Uijtdebroeks de beloftecategorie over. Is dat niet te vroeg? "Het is een grote stap. Maar ik zit op het niveau dat ik dat al kan", zegt onze jonge landgenoot van Bora-Hansgrohe. "We zullen het wel allemaal stap voor stap doen. Ik zal niet meteen een volwaardig profprogramma afwerken of de grootste koersen rijden." "Ik zal naar kleinere rittenkoersen gestuurd worden zoals de Tour of the Alps en de Ronde van Noorwegen. Het niveau ligt daar ook al hoog, maar het is niet zoals in de WorldTour-wedstrijden." "In die kleinere rittenkoersen zullen we uittesten hoe ver ik al sta tegenover de andere renners die daar aanwezig zijn. Ik wil vooral veel leren en wedstrijden uitrijden. Misschien kan ik hier en daar al eens kopmannen bijstaan." WorldTour-koersen zijn nog niet aan de orde. "Ik ben nog jong. Misschien is het nog niet goed voor mijn moreel om die wedstrijden al te rijden. Stel dat ik dat wel doe en ik bak er niet veel van, dan zou dat niet goed zijn voor het mentale."

Ik zal niet meteen een volwaardig profprogramma afwerken of de grootste koersen rijden. Cian Uijtdebroeks

Op het programma van Uijtdebroeks staan ook beloftewedstrijden. "Om de winning spirit niet te verliezen. Daarom maak ik van de Ronde van de Toekomst mijn hoofddoel van het seizoen." Ook tijdens internationale kampioenschappen heeft Uijtdebroeks startrecht bij de beloften. "Het zou een mooie kans zijn om het EK of WK tijdrijden voor beloften te rijden."

"Geen grote ronde in de eerste 2 jaren"

Cian Uijtdebroeks beschouwt zichzelf als een klimmer en ronderenner. Wanneer in zijn carrière staat een debuut in een grote ronde gepland? "Daar is nog niet over gesproken. Misschien in mijn 3e of 4e profjaar. Maar zeker niet in de eerste 2 jaren." "Ik moet de afstand van 200 kilometer in koers nog gewoon worden. Mijn lichaam moet in het algemeen nog sterker worden. Dat kan enkel door te trainen en wedstrijden te rijden." "Als het snel gaat met mijn ontwikkeling, kunnen er sneller grotere wedstrijden op mijn programma komen te staan. Als ik me trager ontwikkel, zal het wat langer duren vooraleer ik grote koersen rijd." "Bora-Hansgrohe heeft een langetermijnproject met mij. Ze leggen me nu dus helemaal geen druk op."

Mijn debuut in een grote ronde? Daar is nog niet over gesproken Cian Uijtdebroeks

"Wil vermijden dat media elke dag over mij schrijven"

Uijtdebroeks legde ook nog eens uit waarom hij niet in Belgische, maar in Duitse loondienst rijdt als neoprof.



"Ik had meerdere aanbiedingen, maar het leek me beter om niet voor een Belgische ploeg of voor Jumbo-Visma te koersen." "Bij Bora-Hansgrohe kan ik rustig groeien, in alle luwte en is er minder media-aandacht." "Uiteraard zijn de media belangrijk, maar ik wil niet dat ze elke dag over mij schrijven zoals dat het geval is bij Remco (Evenepoel). Bij een Duitse ploeg is dat gemakkelijker om te vermijden dan bij een Belgische ploeg. Dat hoop ik toch."