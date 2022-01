Vincent Kompany na late tegengoal: "Een eerlijke fout, geen domme fout"

"Kijk: Gomez is een jongen die alles geeft, altijd voor 100%. Dus okay, op naar de volgende wedstrijd."

"Mijn eerste reactie is dat dit deel uitmaakt van het voetbal. Dit was een eerlijke fout en wie een eerlijke fout maakt, steun ik. Dit is geen domme fout, want daar moet je hard voor zijn."

"Uiteindelijk scoort Standard na die bal van Gomez. Wat ik daarvan vind? Gomez is en blijft een jonge speler. In de kleedkamer zag ik dat hij hierdoor geraakt is."

"In de laatste 10 minuten voelde je het een beetje aankomen. Niet dat Standard veel kansen had, maar de bezoekers waren wel dreigend. Er waren dreigende situaties", zei Vincent Kompany op de persbabbel.

We zijn te lang blijven hangen in de gemiste kansen.

"Dit gebeurt in de eerste match van het nieuwe jaar. Goed, dan kan ik het voor de spelers ook meteen allemaal duidelijk maken en scherp stellen. We hebben van Standard een les gekregen in professioneel voetbal."

"We hebben zeker geen slechte wedstrijd gespeeld, maar zelf zijn we iets te lang blijven hangen in de gemiste kansen. Dat is frustrerend. Dat typeert ons team niet. Maar vandaag is het gebeurd en dus moeten we naar onszelf kijken."

"We hebben veel kansen gecreëerd, maar we konden nog meer. Ons tempo had iets hoger gekund, de scherpte voor doel kon ook nog wat beter..."