Tom Saintfiet lijkt met Gambia op weg naar 1/8e finales op Afrika Cup: "Dat zou historisch zijn"

Gambia is het kleinste land van het Afrikaanse continent en is er pas voor het eerst bij op de Afrika Cup. Toch kan het team van Tom Saintfiet na 2 matchen een fraai rapport voorleggen, na winst tegen Mauretanië en zondagmiddag een gelijkspel tegen Mali.



"Een heel goed elftal, met veel spelers die bij grote Europese clubs spelen", zegt Saintfiet over de Malinezen. "Het is echt een sterk voetballand en ze zijn ook nog altijd in de running voor het WK."



Toch sleepte Gambia een punt uit het vuur, na een wedstrijd waarin het 2 keer het doelkader trof en beide teams vanaf de stip scoorden. "Het was spannend, maar het gelijkspel was zeker verdiend", vindt Saintfiet, die nu kan focussen op de laatste groepsmatch van donderdag tegen Tunesië.

Het is al feest geweest in Gambia. Voor een klein land is dit echt enorm. Tom Saintfiet

"Tunesië is de nummer 30 van de wereld, wij staan 150e op de FIFA-ranking. Gambia is het laagst gerangschikte land ooit op de Afrika Cup. En ook al hebben wij nu 4 punten, we moeten de voetjes op de grond houden", blijft hij nuchter.



"Kwalificatie voor de 1/8e finales zou wel historisch zijn. Het is nu al feest geweest in Gambia, met vlaggen en toeterende auto's in de straten. Voor een klein land als Gambia is dit echt enorm. Normaal kijken ze altijd op naar grote broer Senegal, nu kunnen ze eindelijk eens voor hun eigen land supporteren."



Donderdag is het moment van de waarheid voor Gambia. "We spelen 's avonds om 20 u. Het is een voordeel dat alle andere wedstrijden in de andere groepen dan al gespeeld zullen zijn. We zullen dus exact weten welk resultaat we nodig hebben om ons te kwalificeren."

"Veiligheid is niet optimaal, maar we focussen op ons eigen team"

Sportief loopt het dus op wieltjes voor Gambia. Hoe verloopt het organisatorisch op de Afrika Cup, die plaatsvindt in Kameroen? "Je merkt wel dat het allemaal niet tot in de puntjes geregeld is", zegt Tom Saintfiet.



"De veiligheid hier in het zuiden van Kameroen is ook niet optimaal. Er zijn altijd duizenden militairen aanwezig. Een paar dagen geleden was er nog een schietpartij vlak bij het trainingsveld. We kunnen ook nooit het hotel uit. Dat zorgt wel een beetje voor een raar gevoel."



"Ook het hotel laat wel wat te wensen over, maar daar kunnen we allemaal niks aan veranderen. Op het veld valt het wel mee en wij proberen te focussen op ons eigen team en op de kwalificatie voor de volgende ronde. Ik wil niet bezig zijn met de problemen naast het veld. Dat zijn excuses om niet te presteren en dat willen we niet."



Het Gambiaanse team kampt ook nog met de naweeën van een corona-uitbraak vlak voor het toernooi. Op een gegeven moment waren er 16 besmettingen in de ploeg. "Nu zit er nog één speler in quarantaine, Ebrima Darboe van AS Roma", vertelt Saintfiet.



"Ook mijn video-assistent en een van de physio's zitten nog in quarantaine in Qatar, waar we ons trainingskamp hadden. Je weet nooit wat er op een paar dagen kan gebeuren."

