Snowboardlegende Shaun White 5e keer naar Olympische Winterspelen

Dankzij een vijfde plaats in de kwalificaties was de drievoudige olympische kampioen donderdag al zo goed als zeker van kwalificatie voor Peking. Met een 3e plaats in de finale was het ticket helemaal binnen voor Shaun White.

In China gaat hij volgende maand naar een 4e olympische medaille. White won goud in Turijn in 2006, in Vancouver in 2010 en in Pyeongchang in 2018.

De Japanner Ayumu Hirano (93,25 punten) won op de halfpipe in Laax voor de Zwitser Jan Scherrer (90,00 punten) en Shaun White (84,00 punten).