Neil Robertson overvleugelt Barry Hawkins in de finale van de Masters

Tien jaar na zijn gewonnen finale op de Masters kreeg Neil Robertson zondag een 4e kans om het toernooi voor de 2e keer te winnen. Na zijn triomf in 2012 verloor de Australiër de finale in 2013 en 2015. Barry Hawkins was al eens verliezend finalist in 2016.



Robertson en Hawkins hielden elkaar vandaag in balans tot 2-2, maar Robertson sloot de middagsessie wel af met een 5-3-voorsprong. De Australiër had dan al de beste indruk gemaakt en trok die lijn door in de avondsessie, waarin Hawkins niet meer in het stuk voor kwam.



Een sterk spelende Robertson gunde zijn tegenstander nog één frame en stoomde dan door naar een knappe 10-4-overwinning. Voor de nummer 4 van de wereld is het zijn 6e zege op een toernooi dat deel uitmaakt van de zogenoemde Triple Crown, die bestaat uit de Masters, het UK Championship en het WK.



Robertson telt nu 2 Masters-titels, won al 3 keer het UK Championship en kroonde zich ook al 1 keer tot wereldkampioen. De Australiër heeft sinds 2006 ook elk jaar een groot toernooi gewonnen. Aan zijn zege op de Masters houdt Robertson een cheque van zo'n 300.000 euro over.