Jonge Lucas Plapp soleert naar Australische titel op de weg

Hoewel hij vorig jaar de Australische titel op de tijdrit had veroverd, kon Lucas Plapp zijn trui dit jaar niet verdedigen. De beloftevolle renner liep namelijk een nauw coronacontact op en moest vervolgens in quarantaine.



De tijdrittitel ging uiteindelijk naar Rohan Dennis, maar voor de wegrit was Plapp wel opnieuw paraat. Daarin trok James Whelan (Team BridgeLane) er al snel alleen op uit.



De 25-jarige renner leek op weg naar de overwinning, maar op het laatste klimmetje van de dag moest de vroege vluchter zich toch gewonnen geven. Na een lange solo ging Plapp op en over Whelan om vervolgens alleen over de meet te komen.