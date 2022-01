Durant valt geblesseerd uit bij winnende Nets, Bucks boot in tegen Toronto

Na de nederlaag van leider Chicago Bulls tegen Boston Celtics (114-112) konden de Brooklyn Nets in het Oosten opnieuw wat dichter kruipen.



Tegen de New Orleans Pelicans konden de Nets rekenen op een bedrijvige James Harden (27 punten, 15 assists en 8 rebounds) om de overwinning met 120-105 over de streep te trekken.



De Nets zagen wel Kevin Durant geblesseerd uitvallen in het tweede kwart. Over de ernst van de blessure is er voorlopig nog geen duidelijkheid.



Ook in het Oosten komt de motor van de Toronto Raptors stilaan weer op toerental. Tegen de Milwaukee Bucks wonnen de Raptors onder meer dankzij een triple-double van Pascal Siakam (30 punten, 10 assists en 10 rebounds).



Ondanks 30 punten van Antetokounmpo verloren de Bucks uiteindelijk met 96-103.