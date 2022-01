De logica van de nieuwe Club-coach: "Met 73% balbezit, heeft de tegenstander maar 27% kans om te scoren"

"We hadden vooraf gezegd dat we weinig wilden weggeven achterin. En dat doe je niet alleen door te verdedigen, maar ook door meer druk te geven op de tegenstander en heel goed te zijn aan de bal."

Zoals u dat van een trainer gewend bent, focust de Nederlander op de verbeterpunten. "Er is nog een hoop te verbeteren, vind ik. Het ritme kan hoger en we kunnen meer loopacties in de diepte maken. Ook de onderlinge afstanden en het overnemen van elkaars positie kan nog beter", vindt hij.

"Ik ben grotendeels tevreden met de manier waarop de jongens gespeeld hebben. De intentie was goed, de bereidheid was goed en ze hebben hard gewerkt", reageerde de nieuwe coach Alfred Schreuder.

Dost: "Nog sneller en we zijn niet meer te stoppen"

Dost kan de nieuwe aanpak best smaken. "We kunnen nog sneller spelen en dan zullen we niet meer te stoppen zijn, denk ik."

Mats Rits: "Andere accenten"

Voor Mats Rits was de nieuwe aanpak al zichtbaar. "Het gaat nog altijd om een wedstrijd van 11 tegen 11, maar deze coach legt natuurlijk andere accenten dan de vorige", sprak de Club-speler.

"We proberen veel van achteruit te voetballen en op de juiste momenten te creëren. Als we bal niet in ons bezit hebben, moeten we druk zetten."



"In de eerste helft van het seizoen hebben we te veel punten laten liggen. Veel ruimte hebben we dus niet meer, maar als Club Brugge wil je wedstrijden winnen. We zijn alvast goed begonnen", besluit Rits.