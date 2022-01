Courtois stopt penalty in Supercup en helpt Real aan verbluffende statistieken

De Spaanse Supercup wordt als een toernooi van vier ploegen gespeeld in Saudi-Arabië. Die formule levert de Spaanse bond over 10 jaar 300 miljoen euro op. Voor dat geld zagen de toeschouwers in Riyad in de halve finales Real winnen van Barcelona en Athletic van Atletico Madrid.

In de finale was Real een duidelijke maat te sterk voor Athletic. Het overwicht van Real resulteerde in de eerste helft in de 1-0 van Modric. De Kroaat lanceerde de bal heerlijk in de bovenhoek van net binnen het strafschopgebied (zie video).

Zeven minuten na de rust mocht Benzema een penalty nemen na een handsbal. Doelman Unai Simon zat er dicht bij, maar de bal was perfect in het hoekje getrapt door Benzema: 2-0.

Ondanks de dubbele voorsprong kreeg Hazard geen speelminuten. Valverde kreeg de voorkeur om Rodrygo op de rechterflank te vervangen. Wie wel mocht invallen was Marcelo. Hij verlaat de club waarschijnlijk na het seizoen, maar had toch zo nog een voet in zijn 23e trofee met Real. Evenveel als Paco Gento en 1 meer dan Sergio Ramos.