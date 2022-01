"Misschien is vierde plaats wel een zegen, op de Winterspelen wordt het Loena tegen Loena"

Vallen is niet erg, als je maar opnieuw opstaat. Zo gaat de levenswijsheid. Het is ook de les die Loena Hendrickx en haar broer/coach Jorik getrokken hebben na de vierde plaats van Loena op het EK. "Ik moet me niet vergelijken met andere schaatssters."

Een tweede plaats na de korte kür op het EK bracht Loena Hendrickx zaterdag op onbekend terrein. Ze kon niet onbezonnen haar ding meer doen op het ijs, maar was opgejaagd wild. Opgejaagd door twee Russische meisjes die hun plaats op het podium weer wilden en opgejaagd door de verwachtingen vanuit België. "Ik heb veel berichtjes gekregen uit België over een mogelijke podiumplaats na de korte kür, maar ik moet leren om nog meer op mezelf te focussen", zei Loena Hendrickx zondag, een dag na haar vierde plaats. "Misschien is deze vierde plaats daarom wel een zegen. Ik moet gewoon zien dat ik op scherp sta. Ik moet me niet vergelijken met anderen. Mentaal ben ik wel sterk, maar ik had andere zenuwen dan normaal. Eens praten met mijn mental coach daarover kan zeker geen kwaad." De ontgoocheling, die zaterdag eerst nog heerste, was een dag na haar vierde plaats omgezet in een positief gevoel. Loena Hendrickx sprak zondag over een geslaagd EK. "Vooraf was het doel vooral om een goede korte kür te rijden, want daar had ik nog extra zelfvertrouwen nodig." "De vije kür was nu iets minder, maar op training en in andere wedstrijden ging de vrije kür wel al heel goed."

Top acht in Peking

Jorik Hendrickx is de broer en grootste fan van Loena, maar als het gaat over wat er op het ijs gebeurt, dan is hij enkel coach. En een coach moet streng zijn. Het EK heeft hem geleerd dat Loena haar oefeningen nog meer moet herhalen en haar conditie nog wat moet opschroeven richting de Winterspelen. "Een top acht plaats is heel realistisch... als Loena optimaal presteert. Het is Loena tegen Loena in Peking. Zo doen de Russinnen het ook. Zij rijden een wedstrijd tegen zichzelf en dan pas kijken ze naar de andere resultaten", zei Jorik. Wie naar de resultaten dit jaar kijkt, ziet dat de drie Russinnen van een ander niveau zijn. Zelfs zonder fouten in de lange kür had Hendrickx het podium niet gehaald. Anderzijds heeft ze marge op alle andere schaatsers. Ook op de Japanse en Amerikaanse meisjes.

"Die vaststelling is leuk om te zien en geeft me vertrouwen. De Russinnen kloppen is gewoon heel erg moeilijk, maar dat ik het goed doe ondanks dat ik niet foutloos was, geeft me hoop", zegt Loena Hendrickx. "Ik ben iemand die druk nodig heeft om te presteren. Bij de vrije kür was die druk even weg. De dag was heel lang en ik heb lang zenuwen gehad, maar toen ik op het ijs moest, was de druk weg en daar heeft mijn lichaam anders op gereageerd, denk ik." Op de vorige Winterspelen was Hendrickx 18 jaar, nu trekt ze als 22 jarige naar Peking volgende maand. "Toen was ik jong en leek alles vanzelf te gaan, zonder blessures. Na de Spelen heb ik het heel zwaar gekregen. Deze keer heb ik er hard voor moeten werken. De liefde voor de sport heeft gemaakt dat ik er opnieuw sta."