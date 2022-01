Tourwinnaar Tadej Pogacar gaat ook in Dwars door Vlaanderen van start

In de voetsporen van Valverde en Quintana

Er ligt in de Ronde van Frankrijk een gevaarlijke kasseienrit in de eerste week. Tourwinnaar Tadej Pogacar besliste daarom eerder om de Ronde van Vlaanderen aan zijn programma toe te voegen komend voorjaar.

Het wordt niet de enige kasseiwedstrijd voor de jonge Sloveen. Vandaag is bevestigd dat hij ook in Dwars door Vlaanderen van start zal gaan. De 76e editie van de semiklassieker wordt drie dagen voor de Ronde afgewerkt.

Organisator Guy Delesie is in de wolken met de deelname van de Tourwinnaar. "We zijn uitermate blij dat we nog eens een winnaar van de Tour in onze wedstrijd mogen verwelkomen. Dat was al een hele poos geleden."

"Op de lijst van zeven bij UAE Team Emirates prijken ook nog de namen van Matteo Trentin, Marc Hirschi, Fernando Gaviria en Pascal Ackermann."

De wedstrijd wordt een klein beetje zwaarder dan andere jaren. Het aantal kasseistroken wordt opgetrokken van drie naar vijf. "Vooral die van Den Doorn in Oudenaarde ligt er heel erbarmelijk bij."

"Het is trouwens niet voor het eerst dat Tourrenners bij ons komen testen. Eerder al stonden Alejandro Valverde en Nairo Quintana aan de start van Dwars door Vlaanderen. Dit met hetzelfde doel als Tadej Pogacar: het kasseigevoel ervaren."