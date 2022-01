Studie amateurvoetbal legt werkpunten bloot: "8 op 10 clubs zonder vrouwenploeg"

Met 500.000 voetballers is de sociale kracht van het amateurvoetbal in België groot, maar er zijn ook werkpunten volgens een studie van de VUB en ULB. Zo heeft 80 procent van de clubs geen vrouwenploeg. "Daar zijn we nu zeer ambitieus in", zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen.

Bijna 1 op de 20 Belgen is aangesloten bij een amateurclub. Straffe cijfers, die nog maar eens de populariteit van de sport aantonen. Maar amper 7 op 1.000 vrouwen voetbalt in een amateurploeg. Bijna 80 procent van de clubs heeft zelfs geen vrouwenploeg. De studie van de VUB en ULB toont dat er werk aan de winkel is. "Maar we zijn zeer ambitieus", zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. "Met concrete acties, zoals ambassadrices, willen we meer meisjes aantrekken in de clubs." Ook onderzoeker Jos Verschueren van de VUB noemt het "een uitdaging". "Onze cijfers liggen veel te laag in vergelijking met de buurlanden. Er wordt hard aan gewerkt, maar het moet nog harder. We moeten meer teams hebben, van de kleintjes tot de Red Flames."

De vergoedingen voor spelers zijn bij sommige clubs te royaal voor hun werking en budget.

Maar de amateurclubs staan door corona ook voor financiële uitdagingen. 9 van de 10 clubs zegt een impact te voelen van de pandemie, zeker omdat de kantine vaak een belangrijke bron van inkomsten is. Frank Verbesselt, voorzitter van SK Londerzeel, zag 25 procent van zijn budget in rook opgaan. "Het was een stevige streep door de rekening. De inkomsten vielen weg, maar uitgaven zoals onderhoud aan infrastructuur en terreinen bleven", zegt hij. SK Londerzeel hield zijn budget nauwlettend in de gaten en kampt niet met negatieve cijfers in de boekhouding. Maar 25 procent van de amateurclubs geeft in de studie aan dat ze rode cijfers hebben. "We hebben snel proberen te schakelen", klinkt het bij Voetbal Vlaanderen. "We hebben een deel van het noodfonds doorgestort naar de clubs en hebben bepaalde bijdragen geschrapt." "Maar het is ook aan de clubs om zijn prioriteiten juist te leggen", zegt De Klerck. "De vergoedingen voor spelers zijn bij sommige clubs te royaal voor hun werking en budget."

"Geen studie voor bibliotheek"