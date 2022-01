Plaatsen Belgian Bullets zich voor Peking? "Zou kinderspel moeten zijn"

De Belgian Bullets staan voor een beslissend moment: in Winterberg krijgen ze hun laatste kans om een ticket voor de Winterspelen weg te graaien. De Belgische vrouwen moeten drie weken voor de Spelen nog voorbij Frankrijk en Jamaica raken op de wereldranking om Peking te halen.

Concreet moeten ze in de beslissende wedstrijd in Winterberg een 7e plek halen. Daarmee zouden ze dan 22 punten beter doen dan hun minste resultaat van dit seizoen.

7e op 9 deelnemers, dat klinkt als een haalbare opdracht. "Het zou kinderspel moeten zijn", zegt stuurvrouw An Vannieuwenhuyse. "De wedstrijd van zondag in Sankt Moritz zou meer een loterij zijn. Als we geen 7e plek halen in Winterberg, dan verdienen we het niet om op de Spelen te staan."

"Als alles normaal verloopt, zou het geen probleem mogen zijn. Maar ik wil het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is. Maar we gaan volop voor winst of een medaille in Winterberg. We willen graag het volkslied horen."

Als het toch misloopt voor An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts, zou het weleens het einde van hun carrière kunnen zijn. "Dat besef is er ook wel", zegt Vannieuwenhuyse. "Als het niet goed gaat, dan trek ik er een streep onder. Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar we gaan vol voor winst en zien wel waar het ons brengt."