OH Leuven wachtte ondanks aangekondigd forfait gewoon op KV Mechelen: "Dan spelen we maar zelf een match"

KV Mechelen had aan de Kalendercommissie gevraagd om de match tegen OH Leuven uit te stellen vanwege de vele coronagevallen, maar toen dat niets uithaalde, besliste de club om niet af te zakken naar Den Dreef.

Bij OH Leuven gebaarden ze lange tijd van krommenaas, ervan uitgaande dat de match toch gespeeld zou worden. Om geen procedurefouten te maken, daagde de ploeg ook gewoon op alsof de match gespeeld zou worden.

"We wachten nu tot KV Mechelen al dan niet komt", sprak OHL-coach Marc Brys kort voor het geplande aftrapuur (16.15 uur). "Als ze niet opdagen, zullen we licht opwarmen en onder elkaar een match simuleren. Zonder veel tackles, want we willen er geen geblesseerden bijkrijgen."

Bij OHL zijn er namelijk ook heel wat afwezigen met corona. "Maar wij wilden wel absoluut spelen. Dit gebeurt allemaal buiten onze wil om."

Heeft Brys dan geen begrip voor de toestand bij KV Mechelen? "Het is niet aan mij om daar over te oordelen. Ik kan niet in het hoofd van KV Mechelen kruipen. Ik heb gisteren een match gezien tussen twee teams met veel afwezigen en die match is ook gewoon doorgegaan. Dat is de strategie die ze willen volgen, daarover zijn documenten getekend."