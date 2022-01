Neil Robertson is eerste finalist op Masters snooker na zenuwslag tegen Mark Williams

Bijna een kwarteeuw geleden speelde en won Mark Williams zijn eerste finale op de Masters, het toernooi waaraan enkel de beste 16 spelers ter wereld mogen deelnemen.

De Welshman leek op weg om 20 jaar na zijn laatste finale opnieuw helemaal tot het einde door te stoten, want hij kwam tegen Neil Robertson op een 4-1-voorsprong en zo op 2 frames van de winst.

Maar Robertson kon het tij keren, waardoor we een 11e en beslissend frame kregen. Ook nu leken de kaarten goed te liggen voor Williams. Robertson had 2 snookers nodig om in de running te blijven. En dat lukte!

Williams ging in de fout op de gele bal en Robertson nam over door de hele tafel leeg te spelen. In de finale speelt hij tegen Judd Trump of Barry Hawkins. Hun halve finale wordt later vandaag afgewerkt.