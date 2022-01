KV Mechelen zakt niet af naar Den Dreef: "Gezondheid van onze spelers primeert"

KVM-doelmannen Gaëtan Coucke en Maxime Wenssens zijn allebei out met een coronabesmetting. De club had daarom om uitstel gevraagd bij de Kalendercommissie van de Pro League. Die volgde de vraag van de club niet en de wedstrijd bij OHL werd niet uitgesteld.

Vandaag besliste de zesde in de stand om niet naar Leuven te gaan. Het riskeert zo een forfaitnederlaag. "Als directie waren we zeer teleurgesteld in de beslissing van de Kalendercommissie”, zegt CEO van KVM, Frank Lagast.

"Een dag voor de wedstrijd kregen we het bericht van weigering én de suggestie dat we een extra beloftendoelman konden oproepen. Een aantal beloften zit niet in het testprotocol."

De club kiest er, gezien de hoge besmettingscijfers, uiteraard niet voor om niet-geteste spelers te mengen met spelers die een negatieve PCR-test aflegden of een booster kregen. De gezondheid van iedereen gaat absoluut voor, altijd. We weten dat we nu een forfaitnederlaag riskeren, maar de gezondheid van onze spelers primeert."

KV Mechelen hoopt op een reglementswijziging. "Wij doen een dringende oproep aan de Pro League om de regel die zegt dat spelers onder de 21 jaar niet meetellen, aan te passen. Andere clubs gaan wellicht hetzelfde ervaren, hopelijk is de interpretatie van deze regel dan in het voordeel van de gezondheid van alle spelers, voor alle clubs."