Klassieke clash in de beker voor vrouwen: Anderlecht en Standard bereiken de finale

Bekijk de goals uit Anderlecht - Club YLA (4-0):

De vrouwen van Club Brugge, Club YLA dus, waren als een raket aan de competitie begonnen, maar de laatste weken gaat het beduidend minder. Het werd dan ook een ongelijke strijd tegen een Anderlecht dat stilaan op volle toeren draaide.

Amber Maximus nam 2 van de 4 doelpunten voor haar rekening, maar het was Tessa Wullaert die al haar frustraties na haar 2e plaats op de Gouden Schoen in een heerlijk schot vlak voor de rust legde. Dat het nog altijd niet helemaal verteerd is, bleek uit het feit dat ze amper juichte naar haar afstandsschot. Met ook nog 2 assists dikte ze haar straffe statistieken nog wat meer aan.

In de finale neemt Anderlecht het op tegen Standard, dat tegen Gent B moest aantreden. Het was al een mirakel dat de Gentse beloften het zoveel langer uitzongen dan de A-ploeg van Gent - nota bene de titelverdediger bij de vrouwen - maar het sprookje was nu duidelijk voorbij: 0-8.

Met Standard en Anderlecht staan de twee meest succesvolle teams van ons vrouwenvoetbal tegenover elkaar. Vreemd genoeg is het van 1995 geleden dat ze elkaar troffen in de finale van de beker. Toen won Standard met 3-1.