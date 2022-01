Haaland voelt druk bij Dortmund: "Ze pushen me om beslissing te nemen"

Haaland heeft nog een contract tot medio 2024 in het Signal Iduna Park, maar onder meer Manchester City, Barcelona en Real Madrid hebben de Noorse spits op hun wenslijstje staan.

Volgens een clausule in zijn contract zou Haaland voor een bedrag van 75 tot 90 miljoen euro kunnen vertrekken. Maar Dortmund doet er alles aan om Haalands contract te verlengen, op te waarderen en zo de transfersom op te drijven.

Maar Haaland is zelf nog niet met zijn toekomst bezig, zegt hij op de Noorse tv-zender Viaplay Fotball. "Ik heb de afgelopen zes maanden niets gezegd uit respect voor de club, maar nu pushen ze me te veel om een beslissing te nemen."

"Ik wil me alleen maar focussen op het voetbal, maar dat kan dus blijkbaar niet. Het is niet het ideale moment om knopen door te hakken, want we zitten in een belangrijke fase van de competitie met veel wedstrijden."

"Maar Dortmund begint veel druk op me uit te oefenen." Haaland besluit wel dat het "tijd is om aan de slag te gaan" en dat "er dingen moeten gebeuren". Dus misschien hakt de Noor binnenkort dan toch de knoop door.