Darren Keet over de Afrika Cup: "Er gebeurt altijd wel iets, dat maakt het opwindend"

Hier in Europa is de Afrika Cup misschien wat onderbelicht, maar in Afrika zelf leeft het toernooi enorm. "Het is één reusachtig feest", vertelt Darren Keet, die er zelf met Zuid-Afrika bij was in 2015 en 2019.

"Het is zoals een EK, maar dan op de Afrikaanse manier, met veel zingen en dansen. Het is een gewone voetbalmatch zoals elders ter wereld, maar dan wel met de Afrikaanse spirit erbij."

Af en toe gaat er ook wel eens iets mis, zoals met de scheidsrechter in Mali-Tunesië, die tot 2 keer toe te vroeg afblies. "Dat draagt bij tot het spektakel", relativeert Keet het incident met de glimlach. "Er gebeurt altijd iets dat je nooit meer zal zien. Het is opwindend."

"Ik zou gewoon wensen dat ze meer moeite zouden doen om er een groter toernooi van te maken. Er was niet echt een build-up naar het toernooi. Dat heb je bij een EK wel. Het is overal op tv, iedereen praat erover. Dat is niet zo bij de Afrika Cup. Als er meer ruchtbaarheid aan gegeven zou worden, zou de interesse uit Europa en Zuid-Amerika groeien."