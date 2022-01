CEO John Lelangue: "Bij Lotto-Soudal willen we altijd koersen om te winnen, niet om punten te pakken"

"Cherie heb ik samen met enkele andere ploegleiders gezien en na enkele ontmoetingen zag ik dat zij de beste was. Ook Yana hebben we gekozen vanwege haar ervaring (bij Astana) en competentie."

Het DNA van Lotto: eendagskoersen, sprints en koersen met bravoure

Met al deze wijzigingen wil Lelangue een duidelijk DNA geven aan Lotto-Soudal. "Dat zijn enerzijds de focus op de eendagskoersen en de sprints. Voor de eendagskoersen hebben we enkele goeie, jonge krachten en voor de sprints hebben we met Caleb Ewan een van de rapste mannen van het peloton."

"Daarnaast moeten we durven te koersen met bravoure. Dat vinden we heel belangrijk. Zoals we op het einde van vorig seizoen al toonden in Parijs-Roubaix (waar Florian Vermeersch tweede werd, red)."

Lotto-Soudal moet wel opletten dat het niet degradeert uit de WorldTour. Lelangue heeft er vertrouwen in dat het goedkomt. "Zelfs in een pechjaar zoals vorig jaar behaalden we nog meer overwinningen dan onze concurrenten op de ranking."

"Wij willen altijd koersen om te winnen. Dat is misschien niet de beste strategie om punten te halen, maar dat hoort bij ons DNA. Als we met die mentaliteit koersen, zullen we er zeker en vast goed voorstaan op het einde van het jaar."