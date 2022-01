Axel Kei is op zijn 14e de jongste sporter ooit met een profcontract in de VS

De aanvaller, die vijftien dagen geleden 14 jaar werd, is een jeugdproduct van de club en ondertekende een overeenkomst van twee jaar.

Hij snoept het record van jongste sporter in de Verenigde Staten met een profcontract af van Freddy Adu. Die was in 2004 153 dagen ouder dan Kei nu is toen hij zijn eerste profcontract tekende bij DC United.

Adu werd aanzien als een grote belofte in het voetbal, maar kon de hoge verwachtingen nooit waarmaken.

Kei werd geboren in Ivoorkust en groeide op in Brazilië. In 2017, op negenjarige leeftijd, maakte hij met zijn familie de oversteek naar San Diego. In oktober vorig jaar debuteerde hij bij de Real Monarchs, de opleidingsploeg van Real Salt Lake, in de Amerikaanse tweede klasse.

Hij was met zijn dertien jaar destijds al de jongste debutant ooit in een profcompetitie in de Verenigde Staten.