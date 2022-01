An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts mogen naar de Spelen na 3e plaats in Winterberg

De Bullets moesten in Winterberg 7e op 8 deelnemers worden om in de rangschikking over Fankrijk en Jamaica te springen.

Op hun thuisbaan deden Vannieuwenhuyse en Aerts het uistekend. Ze werden 3e in 1'54"711 en kwamen daarmee amper 22 duizendsten te kort voor de zege. Die was voor de Duitse vrouwen Stephanie Schneider en Tamara Seer in 1'54"49.

Morgen is er nog een WB-manche in St-Moritz, waarna de officiële ranking wordt opgemaakt door de internationale federatie IBSF, maar het is nu al zeker: de Bullets mogen naar Peking.

Op de vorige Winterspelen, in Pyeongchang in 2018, eindigde Vannieuwenhuyse met remster Sophie Vercruyssen op de twaalfde plaats. Het beste Belgische resultaat ooit werd vier jaar eerder in het Russische Sotsji neergezet. Daar eindigden Elfje Willemsen en Hanna Mariën op een knappe zesde plaats.