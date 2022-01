Alsof het niets is: Doncic en Iguodala bereiken ploegmaats met perfecte "behind the back"-assists

De streak van Memphis was ronduit indrukwekkend, maar in Dallas stokte de machine van sterspeler Ja Morant en co.. Met 19 punten bleef die wat onder de verwachtingen, vooral zijn 8 balverliezen waren opvallend.

Daar profiteerde Luka Doncic van om het verschil te maken voor Dallas. Met een "behind the back"-assist en zijn beste imitatie van Mavericks-legende Dirk Nowitzki was hij alomtegenwoordig.

De jonge Sloveen was uiteindelijk goed voor 27 punten, 12 rebounds en 10 assists, een "triple-double" dus.

In de topper van vannacht waren de Chicago Bulls niet opgewassen tegen de Golden State Warriors. In het United Center ging de thuisploeg voor de tweede keer op een rij kopje onder: 96-138.

Ook hier een knappe "behind the back"-assist van veteraan Andre Iguodala. Stephen Curry (19 punten) had een rustige avond, Klay Thompson kreeg rust.

Chicago blijft wel leider in het Oosten met 27 zeges en 13 nederlagen, aan de andere kant van het land is Phoenix, dat vannacht won van Indiana (94-112), de leider met 32 zeges en amper 9 nederlagen.

Op de andere velden zorgden Chris Paul en LaMelo Ball nog voor hoogtepunten, kijk hieronder naar de beelden.