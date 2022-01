Voorbereiding Spelen is obstakelparcours voor Stijn en Hanne Desmet: "Niet ideaal"

Het EK shorttrack moest de ideale springplank richting de Olympische Winterspelen zijn, maar corona gooide roet in het eten. "Gelukkig heb ik best wel wat wedstrijden geschaatst", zegt Stijn Desmet. "Het verandert dus niet zoveel."

"Het EK was wel gepland op een leuke piste, die lijkt op de ijsbaan in Peking. Ik had er veel zin in, maar het is geen drama. We zitten lang op voorhand in China om ons voor te bereiden en te wennen aan de omstandigheden. Met onze trainingsgroep kunnen we ook goed wedstrijden simuleren."

Nog een tegenslag voor Stijn: hij heeft een infectie op zijn linkerbeen opgelopen. "De oorzaak is niet duidelijk, maar er zit een bacterie in mijn voet en mijn volledige been is rood en opgezwollen."

"Ik had al koorts en neem nu antibiotica. De timing is niet ideaal, maar ik hoop volgende week weer aan te pikken op training. Het is moeilijk in te schatten wat de gevolgen zullen zijn. Ik blijf erin geloven dat ik op korte tijd de achterstand kan inhalen."

"Mijn ambities? Dat wordt moeilijker en moeilijker om in te schatten. Ik weet niet goed wat ik mag verwachten. We zullen in Peking moeten zien hoe het voelt", besluit hij.