Vandenbempt: "De namen die genoemd worden, ook de nieuwe, zijn heel kwalijk voor ons voetbal"

57 verdachten moeten zich verantwoorden voor hun rol in het schandaal rond omkoping en fraude in het Belgische voetbal (Operatie Zero). Heel wat grote namen ontspringen de dans niet. Het is nu aan de raadkamer om te beslissen wie effectief voor de rechter zal verschijnen. Voetbaljournalist Peter Vandenbempt, die zich in de zaak heeft verdiept, verwacht weinig sportieve gevolgen. "Ze hebben zichzelf in de nesten gewerkt, het is aan hen om te tonen dat ons voetbal nu, en zeker in de toekomst, anders zal zijn."