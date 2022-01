Schreuder: "Genoeg over Gouden Schoen gesproken, nu willen we het tonen op het veld"

De persconferentie van Schreuder begon met een vraag van de supporters van Club Brugge. Wat is zijn indruk van het Belfius Basecamp in Westkapelle? "Geweldig", vat de Nederlander samen.

"Ik heb al bij veel grote clubs gezeten, maar zoiets groots en professioneels heb ik nog nooit gezien. Het gebouw is geweldig, de velden zijn top, de infrastructuur is er goed. Daaraan zal het dus niet liggen."

Schreuder begint morgen met een thuiswedstrijd tegen STVV aan het echte werk. Hebben Noa Lang (morgen geschorst) en Charles De Ketelaere het missen van de Gouden Schoen al verteerd? "Ja hoor, de jongens zijn er goed mee omgegaan."

"Het is natuurlijk een teleurstelling en een tegenslag, maar goed, daar moet je mee omgaan in het leven, dat geldt ook voor onze jongens. We hebben er kort over gesproken, individueel, en ze gaan er goed mee om."

"Maar er is nu genoeg over gesproken, we moeten het op het veld laten zien. We zijn met z'n allen bereid om ons te verbeteren, uiteindelijk gaat het om het kampioenschap en de Beker van België."