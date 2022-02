Olympisch portret Loena Hendrickx: gepest in haar jeugd, nu reikt kunstschaatsster naar de maan

In de aanloop naar de Olympische Winterspelen verbaasde Loena Hendrickx op bijna elk toernooi waaraan ze deelnam. Op het meest recente EK bleef ze maar net buiten de medailles. Zelf tempert ze de verwachtingen, want ze weet van hoever ze is moeten komen.

Steekkaart Loena Hendrickx (22)

info carrière sport kunstschaatsen olympisch palmares Winterspelen 2018: 16e palmares EK 2022: 4e WK 2021: 5e persoonlijke records korte kür: 76,25 punten vrije kür: 145,53 punten totaal: 219,05 punten Instagram https://www.instagram.com/loenahendrickx/

Blessure na blessure: "Maar supergetalenteerd en dus snel weer in vorm"

Loena Hendrickx wordt gekneed door broer Jorik (29), zelf ook meervoudig olympiër en al even gestopt als kunstschaatser. Broer en zus namen samen deel aan de vorige Spelen in Pyeongchang: Jorik werd 14e, debutante Loena 16e. "Loena is door een heel moeilijke periode gegaan", herinnert de coach en broer zich de slepende blessures die haar progressie hebben afgeremd. Letsel aan de rug, een stressfractuur, enkelproblemen: zowat alle plagen zijn de revue gepasseerd, maar nu blinkt Hendrickx duidelijk in haar vel, al is haar rug na dit EK een zorgenkind. "Loena geraakt altijd zeer snel in vorm, omdat ze supergetalenteerd is. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat ze zou terugkeren op haar oude niveau." "Of ik beter ben dan ooit? Ik zet prestaties neer waar ik supertrots op ben", vulde Hendrickx zelf aan in Estland. "Dat had ik nooit gedacht. Doorzettingsvermogen en nooit opgeven worden beloond in de sport: fijn!"

Loena is door een heel moeilijke periode gegaan. Broer en coach Jorik Hendrickx over de vele blessures

Pesterijen vormen "een litteken": "Maar ik ben een sterk persoon"

De fysieke paraatheid is één aspect, de mentale sterkte is een andere component. Ook daar lijkt onze landgenote ijzersterk in haar schoenen te staan. Dat bewees ze deze week ook in Tallinn. Op Estse bodem liet de reiskoffer van Hendrickx even op zich wachten, maar ze liet zich niet van de kaart brengen door de bagagevertraging. Bij de loting voor de korte kür - woensdagavond, daags voor het moment de gloire - was er even paniek toen bleek dat ze als allerlaatste op het ijs moest, net na een topper als Kamila Valijeva. "Oh my god", stuurde ze naar haar broer en ze gaf zelf ook toe dat ze ontzettend zenuwachtig was voor het eerste EK-gedeelte, maar het belette haar niet om toch naar een 2e plek te schaatsen. Bij de vrije kür lag er wel een knoop in de maag van Hendrickx, maar ook dat is een les voor de toekomst. Nochtans is die mentale power geen evidentie. In eerdere interviews getuigde Hendrickx dat ze als kind zwaar gepest werd. "Een litteken", vertelde ze in Het Nieuwsblad. De jaloezie van haar klas- en leeftijdsgenoten dreef Hendrickx zelfs zo ver dat ze soms ziekte fakete om niet naar school te hoeven gaan. Al is dat nu voltooid verleden tijd. "Ik ben een sterk persoon. Als ik me er klaar voor voel, dan ben ik dat ook. En in onze sport moet mentaal alles tiptop zijn."

Bekijk de reportage uit Sportweekend

De x-factor en ijzersterke drievoudige sprongen

In maart 2021, aan het einde van vorige winter, onderstreepte Loena Hendrickx met een 5e plaats op het WK dat ze flirt met de wereldtop. In november leverde ze nog een grootse prestatie met een 3e plaats in Turijn, een primeur voor een Belgische op het hoogste niveau. En nu werd ze dus 4e op het EK. Waarom valt de puzzel nu helemaal in elkaar? Broer Jorik Hendrickx beschrijft hoe zijn zus een natuurlijke uitstraling heeft, een x-factor. En aangezien er veel progressie in de sprongen is geboekt, kunnen coach en poulain die expressie en mimiek volledig uitspelen. Kunstschaatsen is dan ook een mix van artistieke elementen en choreografie. De elegantie staat buiten kijf, maar ook de drievoudige sprongen stralen kwaliteit uit en worden vertaald in het ene PR na het andere. Daardoor heeft Hendrickx de kloof met de wereldtop een pak kleiner kunnen maken, maar de kanjers hebben nog altijd een streepje voor. De Russische meisjes - die deze discipline domineren - beschikken namelijk over een extra wapen: de viervoudige sprongen. Die mogen ze in de korte kür niet bezigen, maar wel in de vrije kür.

Blijven ongenaakbare Russinnen foutloos?

Dankzij die extra troefkaart claimen de Russen dan ook doorgaans het volledige podium. De 22-jarige Kempische parel kent haar plaats tussen de Russische goudklompjes, veelal slechts 15 à 16 jaar. "Op hun 4 jaar deden zij trainingen die ik pas op mijn 13e deed", verklaart Hendrickx - die overigens geen klassieke scholing in ballet kreeg - deels de kloof. Maar van jaloezie is geen sprake. Zo kijkt ze op naar Kamila Valijeva, amper 15 jaar en verzamelaar van wereldrecords. Als de logica gerespecteerd wordt, dan kuisen de tengere Russische meisjes ook in Peking het volledige podium op. Maar ook wie op papier ongenaakbaar is, kan het op het moment van de waarheid laten afweten. Zelf houdt wereldtopper Hendrickx - geheel logisch - de boot af en mikt ze in Peking op een top 8-plaats. Maar op het belangrijkste podium is een uitschuiver niet uitgesloten. Met Hendrickx - een sneakerfan - staat na de recente reuzenstappen alvast een landgenote stevig in haar schoenen om in dat eventuele gat te duiken.