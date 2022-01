Niet juf Fanny, voortaan wel mevrouw Lecluyse: "De stress is van mij gevallen"

Fanny Lecluyse vult haar dagen weer op de schoolbanken. Niet als studente, wel als lerares. Tijdens haar zwemcarrière behaalde ze een diploma met afstandsonderwijs.

"In onze sport is een diploma heel belangrijk, want je verdient er je leven niet mee. Als je stopt, moet je iets achter de hand hebben", legt Lecluyse uit.

Voor de West-Vlaamse olympiër op rust is dat een duobaan als zwemcoach en leerkacht lichamelijke opvoeding.

"In oktober en november twijfelde ik nog om voort te doen. Mijn contract was ook verlengd, maar ik merkte de laatste maanden dat ik tijdens de trainingen af en toe naar mijn uurwerk keek."

"Dat was een slecht teken. Vroeger had ik dat nooit. Ik had het gevoel dat ik er alles voor heb gedaan en ik had geen energie meer om voor te zwemmen."