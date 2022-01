NBA-kampioen Milwaukee leert de Golden State Warriors een lesje

De Golden State Warriors schoten dit seizoen als een komeet uit de startblokken, met een uitmuntende Stephen Curry. Maar de laatste tijd sputtert de motor wat.

Ook de Milwaukee Bucks stapelden de voorbije weken de nederlagen op. Maar het bezoek van de Warriors bracht het beste in de regerende NBA-kampioen naar boven.

Bij de rust had Milwaukee al een 77-38-voorsprong, slechts 2 punten minder dan het clubrecord dat de Bucks eerder dit seizoen neerzetten. Terwijl Stephen Curry met 12 punten een rustige avond had, haalde Giannis Antetokounmpo de sloophamer wel boven. Met 30 punten, 12 rebounds en 11 assists was hij goed voor een triple double.