Minister trekt visum van Novak Djokovic in, Serviër hoopt op laatste strohalm

De soap rond Novak Djokovic sleept al meer dan een week aan en het einde is nog niet in zicht. De Serviër, die niet gevaccineerd is, had zich op de luchthaven van Melbourne aangemeld met een medische uitzondering, omdat hij onlangs Covid gehad zou hebben.

Maar bij de douane waren ze niet onder de indruk, vooral niet omdat de papieren van Djokovic slordig waren ingevuld. Djokovic werd afgevoerd naar een quarantainehotel, maar na een beroep voor de rechtbank kreeg de nummer 1 van de wereld toch een visum.

Enkel de minister voor Immigratie kon hierna nog ingrijpen. En dat heeft hij ook gedaan. "Ik heb mijn recht om het visum voor Novak Djokovic in te trekken toegepast", laat Alex Hawke weten. "Om gezondheidsredenen en redenen van goed fatsoen, omdat het in het publieke belang is."

"Onze regering hecht er erg veel belang aan om de Australische grenzen te beschermen, zeker als het over deze coronapandemie gaat."