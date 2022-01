Meer dan een half jaar wachten op een nieuwe koersfiets: hoe komt dat?

Rond deze tijd van het jaar ging de wielerliefhebber normaal zijn ogen de kost geven op Velofollies. Maar die plezierreis zal hij of zij weer een jaartje moeten uitstellen. Misschien gelukkig maar, want op een nieuwe fiets is het nog altijd lang wachten.

“Het is jammer voor diegenen die een nieuwe fiets of nieuw materiaal willen

aanschaffen", zegt Ludo Dierckxsens. De ex-renner staat normaal op Velofollies. Al zou de beurs misschien een vergiftigd geschenk zijn, want de markt van fietsen en onderdelen kampt nog altijd met enorme problemen van toelevering. Dierckxsens: "Het is nog altijd heel moeilijk om aan nieuwe producten te geraken en daar zitten de standhouders uiteraard mee verveeld." "2020 en 2021 waren al moeilijk jaren. Maar ook nu zal een nieuwe fiets een hele tijd op zich laten wachten. We spreken dan van wachttijden van 6 maanden en meer, sommige modellen zijn volledig uitverkocht. Vooral in het duurdere segment is het heel moeilijk om een fiets te krijgen exact zoals je hem wilt." "Een fiets kan vaak wel tot 90% afgewerkt worden, maar voor de laatste onderdelen is het dan wachten. Dat gaat dan om een bepaald stuur of een bepaalde groepset. Soms is een onderdeel gewoon niet voorradig."

In de oosterse landen durven ze ook een hele fabriek gewoon stilleggen bij een aantal positieve gevallen. Ludo Dierckxsens

De meeste onderdelen worden gemaakt in oosterse landen zoals China en Taiwan. De productie komt daar wel weer op gang, maar loopt toch nog niet op volle toeren. "De grote merken als Sram en Shimano zijn volop aan het produceren en die onderdelen komen ook stilaan binnen. Maar de productie ligt lang niet zo hoog als voor corona. In de oosterse landen durven ze ook een hele fabriek gewoon stil te leggen bij een aantal positieve gevallen." "Daarnaast loopt ook het vervoer via de zeehavens vertraging op. Dat allemaal samen uit zich in langere levertijden." "Wereldwijd zijn er ook een paar carbonfabrikanten voor de verschillende fietsmerken. Als die stilvallen, dan voel je dat overal. "

Een goed onderhoud en creativiteit kunnen u redden

Intussen geraakt de klant wel gefrustreerd, want die kan zijn favoriete fiets niet bestellen of komt in de problemen door onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. "Al beseffen de meeste klanten dat de fietshandelaar de schuld niet treft, maar dat dit het gevolg is van de situatie", sust Dierckxsens. "Het is een beetje overmacht. Helaas denk ik dat dit scenario in 2022 zal blijven duren. Er wordt wel geleverd, maar je moet geduld uitoefenen."

"De handelaars moeten er ook creatief mee omspringen. Soms wordt er wel een alternatief gezocht om een fiets toch af te werken. Dat kan gaan van een goedkopere stuurpen of bepaalde cassettes. Grotere handelaars met voldoende financiële slagkracht zagen het een beetje aankomen en haalden stock binnen, maar niet iedereen kon dat." Is er een tip voor de amateurfietser op dit moment? "Je fiets goed onderhouden en je ketting zeker op tijd vervangen en onderhouden. Op die manier vermijd je slijtage of stel je slijtage langer uit."

Voormalig Belgisch kampioen Ludo Dierckxsens.

Nieuwe trends? "Het is back to basics nu"

Komt er dan geen beterschap? Toch wel, denkt Ludo Dierckxsens. Maar wel tegen het einde van het jaar. "De productie blijft wel doorlopen. Er zullen ook mensen zijn die veel besteld hebben en het bij levering niet kunnen betalen. Die dingen komen dan sowieso terug op de markt. De verkoop zal misschien wat stilvallen waardoor alles stelselmatig weer op voorraad komt." De situatie zorgt er wel voor dat de nieuwe trends helemaal stil gevallen zijn. Normaal zien we vele nieuwigheden op fietsbeurzen her en der. Dat is nu niet het geval. "De producenten brengen nog nieuwigheden op de markt, maar dat zijn vaak aanpassingen op bestaande zaken. Mede door corona zijn vele nieuwe types onderdelen (groepsets bijvoorbeeld) pas een jaar later uitgerold." "Research&Development is wel blijven ontwikkelen, maar minder dan voordien. Genoeg productie draaien van de goed verkopende artikelen, dat is nu de kern. Back to basics. Sommigen zetten minder verkoopbare items on hold om van de rest volop te kunnen produceren."