Lucinda Brand steekt voor de tweede keer de Wereldbeker op zak na forfait Betsema

Na 13 Wereldbeker-wedstrijden leidt Brand met 402 punten. Dat zijn er 59 meer dan eerste achtervolgster Denise Betsema.

Die besliste vandaag om niet af te zakken naar Flamanville voor de voorlaatste WB-veldrit van het seizoen en zo is Brand zegezeker. Voor de wereldkampioene is het de tweede eindwinst in de Wereldbeker, ook vorig seizoen was ze in dat regelmatigheidscriterium de sterkste.

Brand is er zelf ook niet bij in Frankrijk, net als Annemarie Worst, Marianne Vos en Ceylin del Carmen Alvardo. De Nederlandse brigade kiest voor extra rust met het oog op het WK in de VS van eind deze maand.



Bij de mannen is de cross in Frankrijk ook onthoofd zonder Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. WB-eindwinaar Eli Iserbyt is er wel bij, net als Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts.