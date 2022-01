Loena Hendrickx kijkt uit naar de vrije kür: "Supertrots op prestaties na rotperiode"

Loena Hendrickx kampte naar eigen zeggen op training nog met "zware benen" na de korte kür van gisteren, "maar morgen zal het wel beter gaan".

De nummer 2 van de korte kür ontving veel berichtjes - niet alleen uit België, ook uit andere landen - en is blij dat iedereen meeleeft.

"Ik heb zeker genoten van mijn prestaties. Het was boven mijn verwachtingen en een beetje onrealistisch. Het was de droom van een klein meisje dat dacht dat zoiets nooit zou lukken."

Gelooft Hendrickx nu meer in zichzelf? "Het hangt ook af van wat de concurrentie doet. Als ik foutloos ben, is er zeker iets mogelijk. Dat hebben we gisteren gezien."