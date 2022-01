Geen forfaitnederlaag, Standard-Beerschot moet gespeeld worden

Even terug naar 15 december: om 21 uur moest de bal rollen in het duel tussen Standard en Beerschot, maar door een politiestaking in Luik besliste de burgemeester van de Waalse stad om de wedstrijd te verbieden.

Omdat de beslissing minder dan drie uur voor de aftrap kwam, maakte Beerschot aanspraak op een 0-3-forfaitzege. Maar het Disciplinair Comité van de Belgische voetbalbond volgt die redenering niet.

Er zal een nieuwe datum worden geprikt voor de wedstrijd. Al kan Beerschot wel nog altijd in beroep gaan tegen die beslissing.