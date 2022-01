Een raadselachtige QR-code en verkeerde kruisjes: het papierwerk dat Djokovic in de problemen bracht

Foute informatie op officieel document

Iedere reiziger moet namelijk een verplichte gezondheidsverklaring invullen met meerdere vragen. Op het document staat ook duidelijk aangegeven "dat foute of misleidende info mogelijk een strafbaar feit is."

Djokovic beging zo'n unforced error. Op de vraag of hij in de 14 dagen voor zijn aankomst op 6 januari gereisd had, kruiste de Serviër "NO" aan.

De whereabouts van de tennisvedette spreken dat echter tegen. Op 25 december was te zien hoe Djokovic trainde in Servië, maar op 2 januari deed hij dat in het Spaanse Marbella. Op weg naar Australië maakt hij ook nog een tussenstop in Dubai.



Grensbeambten noteerden uit de mond van Djokovic dat toernooiorganisator Tennis Australia de documenten voor hem had ingevuld. Later verkondigde de Serviër dat zijn makelaar de vragenlijst foutief had ingevuld.

"Hij verontschuldigt zich omdat hij het verkeerde vakje aangevinkt heeft", verklaarde Djokovic. "Dit was een menselijke fout en zeker niet opzettelijk."