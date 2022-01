Een nieuw jaar, een nieuw begin: Sporza op Radio 1 zit op vrijdagavond in een nieuw jasje

Jonathan Metdepenninghen is de nieuwe gastheer op vrijdagavond. Hij zal voor een gevarieerde Sporza van 3 uur zorgen telkens er voetbal is in de Jupiler Pro League.

Metdepenninghen ken je misschien al van de podcasts rond het EK voetbal en de Olympische Spelen van vorig jaar.

"Het voetbal (zoals in de eerste uitzending AA Gent-KV Kortrijk) blijft ook in 2022 centraal staan. Maar er is veel meer."

"Zo is er bijvoorbeeld een boeiend overzicht van de sportweek tot nu toe, een blik op de internationale media met het oog op het komende sportweekend, en een verrassende/aparte kijk op de actualiteit. Met vandaag bijvoorbeeld speciale aandacht voor de Afrika Cup.”

Luisteren is dus de boodschap.