CEO Belgische voetbalbond na vordering parket: "Ons voetbalhart bloedt"

Het gaat om 56 natuurlijke personen en één vennootschap, die verdacht worden van valsheid in geschrifte, witwassen, matchfixing en lidmaatschap van een criminele organisatie.



"De KBVB heeft kennis genomen van het ontwerp van eindvordering van het federaal parket in het dossier "Propere Handen" (sic)", klinkt het in een korte medeling.



CEO Peter Bossaert: "Dit komt niet als een verrassing, maar dat neemt niet weg dat ons voetbalhart bloedt. Wij gaan eerst de tijd nemen om het dossier te analyseren, maar willen benadrukken dat wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen."



Het federaal parket gaf geen commentaar over de namen die in de eindvordering vermeld staan, maar onze redactie kon de vordering inkijken.



Ook François De Keersmaecker, jarenlang voorzitter van de voetbalbond, en Steven Martens, voormalig secretaris-generaal, zou het parket willen doorverwijzen, net als Erwin Lemmens, de huidige keeperstrainer bij de Rode Duivels.