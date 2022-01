Bijna niemand blijft buiten schot: de namen die het parket voor de rechtbank wil

Nieuw hoofdstuk in het voetbalschandaal. Het federaal parket wil dat 57 verdachten zich verantwoorden voor de rechter voor hun rol in het schandaal rond fraude en omkoping in het Belgisch voetbal, de zogenoemde Operatie Zero. Onder de verdachten zitten grote namen van scheidsrechters, trainers en bestuurders. Ontdek de meest opvallende namen in de lijst hieronder.