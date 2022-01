Belgisch raceteam WRT zet niemand minder dan Valentino Rossi achter stuur

Een Italiaan bij een Italiaans automerk. De keuze van Rossi voor Ferrari leek voor de hand liggend na eerdere tests, maar het 42-jarige race-icoon zal komend seizoen in een Audi zitten. Bij het Belgische GT-team WRT dan nog.

In december zat de 7-voudige MotoGP-kampioen al eens achter het stuur van een Audi in Valencia en dat moet hem bevallen zijn. In 2022 komt hij in actie in de Fanatec GT World Challenge Europe, waar hij de Sprint en Endurance Cup-wedstrijden voor zijn rekening zal nemen.

"Ik ben zeer blij om bij Team WRT aan boord te komen", zegt Rossi. "Iedereen weet dat ik altijd een grote liefhebber van autosport ben geweest en dat ik na mijn MotoGP-carrière interesse had in racen op vier wielen. Nu kan ik me er volledig op toeleggen en ik denk dat Team WRT perfect bij me past."

Teambaas Vincent Vosse is in de wolken met de komst van Rossi. "Hij is een geweldige kampioen, maar hij is bovenal een geweldige racer en een zeer professionele sportman. Hij wil zijn nieuwe uitdaging zo succesvol mogelijk aangaan."

Leuk detail: net als in de MotoGP zal Rossi met het nummer 46 op de motorkap van zijn Audi R8 LMS rijden.