BEKIJK: Selim Amallah (Standard) trapt Marokko naar de achtste finales

Amallah, net als AA Gent-aanvaller Tarik Tissoudali in de basis bij Marokko, opende de score al na een kwartier spelen. De Standard-middenvelder maakte een knap nummertje af met een krachtig schot.

In het slot maakte Zakaria Aboukhlal er nog 2-0 van. Bij de Comoren was Faïz Selemani (Kortrijk) basisspeler. Marokko telt zes op zes in groep C en kan de achtste finales niet meer mislopen