Advocaten van verdachten in Operatie Zero: "Eindelijk kunnen we cliënt verdedigen voor rechter"

Advocaat van Ivan Leko: "Wat met vermoeden van onschuld?"

Enkele advocaten van andere verdachten reageerden ook, zij zijn blij dat zij nu eindelijk hun zeg kunnen doen: "Het is goed dat er eindelijk een punt wordt gezet achter dit onderzoek en dat we eindelijk de kans krijgen om ons te verdedigen voor een rechter", reageert Joris Van Cauter, de advocaat van Thierry Steemans, de gewezen financieel directeur van KV Mechelen,



Ook Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Ivan Leko, die als coach van verschillende Belgische clubs verdacht wordt zwart geld te hebben aangenomen op transfers, staat te popelen: "Ik heb altijd al gezegd dat wij heel goede argumenten hebben en dat wij die heel graag voor de rechter willen ontwikkelen."



"Ik ben vandaag niet verrast omdat die vordering ook al kenbaar was op het ogenblik dat meneer Veljkovic op de VRT zijn zogezegde biecht heeft gedaan", zegt Van Steenbrugge. "Hij heeft het toen al allemaal gezegd."



Van Steenbrugge heeft het over een pact tussen Veljkovic en het parket. "Dat is een zaak waarvoor wij nu ook een burgerlijke procedure bij de burgerlijke rechtbank aanhangig hebben gemaakt. Wij vinden dat het niet kan dat iemand op dat ogenblik dergelijke beschuldigingen uit."



De advocaat vindt dat het parket zijn cliënt in bescherming had moeten nemen na de Pano-uitzending van vorig jaar, want "er bestaat ook nog zoiets als het vermoeden van onschuld".