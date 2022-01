Tsitsipas: "Djokovic bepaalt zijn eigen regels en zet de rest zo voor aap"

De soap rond Novak Djokovic is nog altijd niet voorbij. De Serviër is weer vrijgelaten, maar kan door immigratieminister Alex Hawke nog steeds uit het land gezet worden.



Djokovic is niet gevaccineerd - nochtans verplicht in Australië - en schermt met een medische uitzondering na een recente coronabesmetting. Stefenos Tsitsipas meent dat de Serviër op die manier een loopje genomen heeft met de regels.



"Het lijkt erop dat niet iedereen zich houdt aan de regels van Tennis Australia en de Australische overheid. Djokovic bepaalt zijn eigen regels", stelt Tsitsipas vast.



"We wisten nochtans allemaal welke regels en protocollen er zouden gelden in Australië en dat vaccinatie een vereiste was. Maar een klein deel lapt de regels aan zijn laars en zet zo de rest voor aap. Daar moet je wel ballen voor hebben."