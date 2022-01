Poolse nationale volleybalploeg heeft een vervanger voor Vital Heynen

Het contract van Vital Heynen bij de Poolse nationale ploeg liep af na het EK van september vorig jaar.

Heynen, dirigent sinds 2018, pakte met Polen brons, maar die medaille in Katowice was schijnbaar niet voldoende om de ontgoocheling van de Spelen in Tokio enkele maanden eerder helemaal weg te gommen.

Heynen en zijn Poolse groep werden in de kwartfinales gewipt en de Belgische succescoach hield toen al rekening met een vertrek.

Dat is nu ook officieel, want de Serviër Nikola Grbic neemt het stokje over bij de tweevoudige wereldkampioen (2014 en 2018).