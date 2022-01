Neil Robertson zet publiekslieveling Ronnie O'Sullivan een hak op de Masters

De Masters vormt samen met het UK Championship en het WK de zogenoemde "Triple Crown" en is na het wereldkampioenschap wellicht het meest prestigieuze toernooi van het seizoen. Alleen de top 16 van de wereld mag aantreden in Alexandra Palace in Londen.



Ronnie O'Sullivan, met 7 eindzeges de absolute recordhouder op de Masters, moest het in de kwartfinales opnemen tegen Neil Robertson. De Australiër kon zelf één keer winnen op de Masters, in 2021.



Robertson opende de wedstrijd met een break van 119 en liep 2-0 uit, maar de twee hielden elkaar vervolgens in balans tot 4-4. O'Sullivan haalde niet zijn allerbeste niveau en daarvan profiteerde Robertson uiteindelijk in het slot van de wedstrijd. In de laatste 2 frames samen kon O'Sullivan slechts 6 punten scoren. Robertson won zo met 6-4.



Voorlopig dus geen 8e Masters-titel voor O'Sullivan, Robertson blijft wel op koers voor een 2e eindzege. In de halve finales moet hij het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen John Higgins en Mark Williams.