Na het sprookje volgden spotlights en kritiek: de nieuwe wereld van tennissensatie Emma Raducanu

Niets is nog hetzelfde. Op een half jaar tijd is de wereld van tennis-sensatie Emma Raducanu (19) onmiskenbaar veranderd. Na haar sprookjesachtige triomf op de US Open plots een wereldster. Met alle voor- en nadelen van dien.

“World Off. Game On.” De ijzersterke commercial van sponsor Nike net voor de start van de Australian Open kon niet treffender zijn. De spotlights vol op Emma Raducanu gericht, met grote woorden die achter haar opdoemen. Afgeleid. Perfect. Toevalstreffer. Vlekkeloos. Onehitwonder. Stuk voor stuk termen die de nieuwe ster van het vrouwentennis de voorbije maanden constant te horen kreeg op sociale media en in de pers. De commercial toont aan dat Raducanu wéét dat ze in een nieuwe wereld beland is.

Londen en New York

Geen sporter die in 2021 zo’n onwaarschijnlijk verhaal schreef als de 19-jarige Britse. Ze begon het jaar als 343e op de WTA-ranking, een nobele onbekende met amper een paar duizend volgers op sociale media. Dat veranderde allemaal eind mei na een wildcard voor Wimbledon. Zonder voorheen ooit een match gewonnen te hebben op het hoogste niveau schopte Raducanu het zowaar tot de 4e ronde met verbluffend tennis. Met haar jeugdig enthousiasme en warme persoonlijkheid palmde ze gans Londen in. En dan moest New York nog volgen… Op de US Open knokte Raducanu zich vanuit de kwalificaties naar haar eerste grandslamzege. Een historisch sprookje. En één van de strafste sportprestaties van de voorbije decennia.

Emma Raducanu met haar trofee van de US Open.

Droom van iedere marketeer

Plots was Emma Raducanu een wereldster. Net als haar plaats op de wereldranglijst (nu 18e) schoot haar volgersaantal de lucht in (2,1 miljoen). De BBC bekroonde de nieuwe hartendief van Engeland met de felbegeerde “Personality of the Year Award”. Het was lang niet het enige avondfeest waarop Raducanu zou schitteren. Zo was ze ook een graag geziene gaste prestigieuze Met Gala en straalde ze op de rode loper voor de première van de nieuwe James Bond-film. Tussendoor sloeg ze een balletje met royal Kate Middleton.

Kate Middleton en Emma Raducanu.

Logischerwijs trekken geïnteresseerde sponsors onophoudelijk aan haar mouw. Geef ze eens ongelijk: in het wereldje staat Raducanu bekend als de “droom van iedere marketeer”. Jong, talentvol, charmant en door haar achtergrond populair in alle werelddelen. Raducanu bezit namelijk zowel een Brits als een Canadees paspoort, heeft een Roemeense vader en een Chinese moeder. Na haar triomf op de US Open sprak ze in vloeiend Mandarijn de camera toe. Volgens kenners kan Raducanu de eerste vrouwelijke sportmiljardair worden. De voorbije maanden kwamen er al deals met multinationals als Dior, Tiffany & Co., Evian en British Airways.

"Dat meisje"

Maar samen met de aandacht groeide onvermijdelijk ook de kritiek. Na de US Open kende Raducanu een (logische) terugval. In twee van haar drie toernooien ging ze in de eerste ronde onderuit. Voor Eddie Jones een reden om het mes boven te halen. De Engelse rugby-bondscoach maakte enkele bedenkelijke opmerkingen met Raducanu in de hoofdrol - al noemde hij haar niet bij naam.

Er is een reden waarom dat meisje niks meer goed deed sinds de US Open. Je zag haar op de cover van Vogue in kledij van Dior… Eddie Jones

“Het grote probleem voor jonge spelers is afleidingen”, meende hij. “Er is een reden waarom dat meisje niks meer goed deed sinds de US Open. Je zag haar op de cover van Vogue in kledij van Dior…” Het zorgde voor felle tegenreacties en volgens Jones was het achteraf gezien een misverstand, maar het zegt veel over de manier waarop Raducanu na haar stunt onder een vergrootglas is komen te liggen.

Spotlights van Melbourne

Raducanu verloor er haar ontwapenende glimlach niet onder. “Ik weet honderd procent zeker dat mijn ouders het zouden laten weten mocht mijn aandacht verslappen.” Meerdere ex-tennisvedetten zetten de jonge Britse ook al uit de wind. “Voor Emma is alles wel heel snel gegaan”, liet Justine Henin optekenen. “We moeten haar tijd geven om met de schijnwerpers te leren omgaan. Dat vergt veel energie, wat een impact kan hebben op sportieve prestaties.” En bij Raducanu, die 20 dagen out was door corona, is elke nederlaag nu nieuws. Afgelopen week dus ook haar ontluisterende verlies (6-0, 6-1) tegen Elena Rybakina. Toch lachte ze meteen de twijfels weg: “Ik voel geen druk richting de Australian Open. Ik ben gelukkig dat ik er straks voor het eerst bij ben en wil mezelf gewoon amuseren op het veld.” Zelfs met de felle spotlights van Melbourne op haar gericht.