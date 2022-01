Moeskroen-spelers weigeren te trainen omdat ze niet betaald werden, club legt schuld bij Rijsel

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Moeskroen geplaagd wordt door financiële problemen. Volgens de tweedeklasser komt moederclub Rijsel de gemaakte afspraken niet na.



"Deze delicate situatie is alleen maar te wijten aan het feit dat Rijsel zijn verplichtingen niet nakomt", klinkt het in Moeskroen. "Rijsel is ons nog een aanzienlijk bedrag verschuldigd. Met die centen zouden we het budget voor dit seizoen probleemloos rond krijgen."



De spelers werden vorige maand niet betaald en weigeren voorlopig te trainen, Moeskroen probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. "We doen er alles aan om de continuïteit van de club te waarborgen en zijn optimistisch dat er op redelijke termijn een oplossing zal komen."