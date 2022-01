Gouden Schoen Paul Onuachu: "Ik blijf hopen op een transfer"

"Juiste ploeg op juiste moment? Dan werken we mee aan transfer"

"Het virus heeft zijn invloed gehad op de transfermarkt", weet algemeen directeur Erik Gerits, "maar we wensen Paul nog altijd een transfer toe."





"Nu is daar nog geen sprake van, maar hij zal zeker krijgen wat hij verdient. Als de juiste ploeg op het juiste moment komt, werken we zeker mee aan een transfer", belooft Gerits.

"Paul is een hele fijne en lieve man, arrogantie kent hij niet. What you see is what you get. Paul weet dat je heel hard moet werken om iets te bereiken in het leven."