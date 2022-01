Geen extra corona bij Kortrijk: "Kunnen geen uitstel vragen voor match tegen Gent"

Eerder deze week bleken liefst 19 spelers en staf positief in Kortrijk, onder wie 14 spelers. Bij een nieuwe testronde gisteren kwamen daar geen nieuwe gevallen bij, meldde de nummer 8 uit de Jupiler Pro League.



"Momenteel zijn nog 12 personen in isolatie", luidt het voort. "Kortrijk kan op basis van de maandag gestemde reglementswijziging omtrent mogelijk uitstel in geval van COVID-19-besmettingen geen uitstel vragen. De club schikt zich naar het reglement."



Door de stijgende coronacijfers lag maandag bij de Pro League een uitstel van de eerste speeldag(en) in januari op tafel, maar dat haalde het niet.



Een club kon wel een uitstel vragen wanneer 7 spelers van de A-kern positief testten die minstens 30 procent van de speeltijd meededen, of wanneer 2 doelmannen van de A-kern met de meeste speelminuten ontbreken. Dat is dus niet het geval bij Kortrijk.





Zaterdag kwam Kortrijk naar buiten met het nieuws van 9 besmettingen bij spelers en staf, waarop de oefenmatch met RWDM werd geannuleerd. Dinsdag ging het al om 19 besmettingen, om privacyredenen werden de namen niet meegedeeld.



Met het oog op Gent-Kortrijk van morgen was er gisteren nog een testronde. Die was dus volledig negatief. De match gaat dan ook gewoon door.