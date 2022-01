Feilloze Loena Hendrickx is 2e op EK na korte kür dankzij persoonlijk record

De kloof tussen Hendrickx en de nummer 1 is wel gigantisch. Kamila Valijeva schaatste net voor Loena en zette haast een perfecte kür neer. De Russin is pas 15, maar is outstanding. Ze kreeg 90,45 punten van de jury. Waanzin.

Hendrickx werkte een perfecte korte kür af. Al haar sprongen verliepen feilloos en ook haar presentatie was op punt. Ze kreeg van de jury 76,25 punten en kirde zelf van vreugde bij het zien van dat cijfer. Het is voor Loena Hendrickx een persoonlijk record. Hiervoor was haar hoogste score 73,53.

Loena Hendrickx heeft dit seizoen een plek veroverd in de top van het kunstschaatsen. En dat heeft ze op de eerste dag van het EK andermaal bewezen. De 22-jarige Belgische kwam als laatste in actie, maar dat leek haar alvast geen zenuwen te bezorgen.

Eerste keer kleine medaille voor Hendrickx: "Tranen van geluk"

Wat mogen we nu verwachten voor zaterdag? "De wedstrijd begint gewoon helemaal opnieuw. Ik ga hier eerst wel even van genieten."

Als laatste schaatsen zorgde dan toch voor wat stress. "Ik was deze ochtend al heel zenuwachtig. Maar dat moet je van je af kunnen zetten. Als je in jezelf gelooft, komt het wel goed."

Hendrickx kreeg na de korte kür ook een zogenaamde kleine medaille. "Voor de eerste keer. Dat is onbeschrijfelijk. Ik had daarnet ook tranen van geluk. Het is echt te zot voor woorden. Ik moet het nog laten doordringen."

Loena Hendrickx: "Hier kon ik alleen maar van dromen"

Coach ziet mooi leerproces: "Maar we houden onze voeten op de grond"

Broer en coach Jorik Hendrickx had "niet veel woorden". "Ik ben enorm trots. Het harde werk wordt beloond", vertelde hij.

"Ik zag haar genieten, maar ze werkte ook. Ik zei dat ik haar had willen duwen, want ik had het gevoel dat ze niet vooruit geraakte, maar dat kwam wellicht ook door de stress die ik had gevoeld."

Loena Hendrickx werd beloond met een "kleine" medaille. "Dat is de kers op de taart. Misschien betekent het nog net iets meer dan de bronzen plak in Turijn. Maar zaterdag start ze weer met nul punten. We houden onze voetjes dus op de grond."

En toch. Onze landgenote laat twee Russinnen achter zich. "Maar in de vrije kür zullen zij technische elementen uitvoeren die in de korte kür niet mogen, zoals viervoudige sprongen. Daar zullen ze mee uitpakken en dan is de technische kloof veel groter."

"Er zal nu extra druk van buitenaf zijn", denkt de coach al aan de Spelen. "Maar Loena is bescheiden."

"Dit was ook een mooi leerproces. Na de loting stuurde ze: oh my god. Loena moest als laatste schaatsen en dan moet je de tijd doden en mentaal sterk blijven. Ze was gespannen, maar ze heeft het gedaan."